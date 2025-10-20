Ричмонд
На Ставрополье построят корпус краевого клинического онкодиспансера

Там будут проводить высокодозную химиотерапию и трансплантацию стволовых клеток.

Новый корпус Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера построят на территории медучреждения в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве Ставропольского края.

«Новый корпус Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера значительно расширит возможности оказания специализированной медицинской помощи в регионе. Новая поликлиника будет обеспечена большим количеством кабинетов, просторными рекреационными помещениями. С увеличением площадей увеличится количество посещений при двухсменном режиме работы», — отметил главный врач онкодиспансера Константин Хурцев.

Планируется, что в новом корпусе будет диагностический блок. Он рассчитан на 600 посещений в смену, а стационарное отделение запроектировано на 376 коек. Кроме того, там можно будет проводить высокодозную химиотерапию, которая предназначена для пациентов с практически нулевым иммунитетом. Там появятся новые отделения радионуклидной терапии, трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, малоинвазивных вмешательств и внутрипросветной эндоскопической диагностики, а также патоморфологическое и рентгенологическое отделения.

«Для онкологической службы Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа введение в эксплуатацию нового корпуса будет поворотным этапом в развитии. Строительство решит проблему ресурсной обеспеченности онкологической службы края. Основная задача нового корпуса — это открытие новых поликлинических и диагностических отделений, оснащенных современным оборудованием для постановки диагноза в кратчайший срок и с высокой точностью», — добавил министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.