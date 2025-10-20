На Ставрополье построят корпус краевого клинического онкодиспансера

Планируется, что в новом корпусе будет диагностический блок. Он рассчитан на 600 посещений в смену, а стационарное отделение запроектировано на 376 коек. Кроме того, там можно будет проводить высокодозную химиотерапию, которая предназначена для пациентов с практически нулевым иммунитетом. Там появятся новые отделения радионуклидной терапии, трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, малоинвазивных вмешательств и внутрипросветной эндоскопической диагностики, а также патоморфологическое и рентгенологическое отделения.