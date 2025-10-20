Казахстан укрепляет региональные связи в сфере гражданской защиты

Региональный форум является постоянно действующей консультативной платформой и эффективной площадкой для укрепления и развития регионального сотрудничества в сфере снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В мероприятии приняли участие представители чрезвычайных ведомств Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Туркменистана, а также представители международных организаций.
Казахстанскую сторону представляли вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ерболат Садырбаев, и.о. директора Департамента международного сотрудничества Ринат Альжанов, председатель Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций (национальный координатор Республики Казахстан по реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий) Серик Джунисбеков и руководитель ГУ «Казселезащита» Аслан Сабыржанұлы.
В ходе мероприятия участники обсудили ряд актуальных вопросов для стран региона, включая совместные меры по предупреждению и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, в частности повышение водной и энергетической безопасности, устойчивости к изменению климата, и экономического развития, а также усиление взаимодействия между чрезвычайными ведомствами и международными организациями, в том числе реализацию совместных региональных проектов и инициатив международных организаций.
Также на полях Регионального форума были проведены двусторонние встречи вице-министра по чрезвычайным ситуациям Ерболата Садырбаева с представителями Управления ООН по снижению риска бедствий и Программы развития ООН, Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца и Германского общества по международному сотрудничеству.
По итогам Регионального форума был подписан Протокол, в котором подчеркивается необходимость дальнейшего укрепления регионального сотрудничества и координации действий в сфере чрезвычайного реагирования.