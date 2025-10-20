Казахстан укрепляет региональные связи в сфере гражданской защиты

В ходе мероприятия участники обсудили ряд актуальных вопросов для стран региона, включая совместные меры по предупреждению и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, в частности повышение водной и энергетической безопасности, устойчивости к изменению климата, и экономического развития, а также усиление взаимодействия между чрезвычайными ведомствами и международными организациями, в том числе реализацию совместных региональных проектов и инициатив международных организаций.