Жители ЖБИ идут до центра пешком из-за транспортного коллапса

— В связи прекращением трамвайного сообщения с районом ЖБИ из-за планового ремонта путей власти Екатеринбурга увеличили количество автобусов в том направлении. На 61-м маршруте на 8 единиц, на 49-м на 4 единицы, — сообщили в telegram-канале, близком к мэрии.