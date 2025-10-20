Жители ЖБИ идут до центра пешком из-за транспортного коллапса

На ЖБИ в Екатеринбурге из-за временного закрытия движения трамваев пассажиры не смогли утром вовремя уехать на работу. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали очевидцы. Напомним, что временные изменения маршрута связаны с плановым ремонтом путей на улице Сыромолотова.
Движение трамваев прекращено с 18 по 27 октября на участке от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ». Трамваи № 8, 12, 13, 15 и 23 изменили привычные маршруты.
— В связи прекращением трамвайного сообщения с районом ЖБИ из-за планового ремонта путей власти Екатеринбурга увеличили количество автобусов в том направлении. На 61-м маршруте на 8 единиц, на 49-м на 4 единицы, — сообщили в telegram-канале, близком к мэрии.
Но, со слов местных жителей, автобусов не хватает. Транспорт приходит переполненный и с большими задержками, а на остановках собирается много пассажиров.