Профсоюз сказал, может ли наниматель объявить 10 дней рождественских каникул в Беларуси

Источник: Комсомольская правда

Профсоюз сказал, будут ли в Беларуси 10-дневные рождественские каникулы. Подробности приводит портал mogilev.1prof.by.

Олег Егорович, работающий в государственной организации в Могилевской области, спросил: может ли наниматель установить ежегодные «рождественские каникулы» с 1 по 10 января.

Главный правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Дмитрий Мордачев обратил внимание, что в Беларуси официально не устанавливаются «рождественские каникулы» как отдельное понятие.

— Единственным официальным нерабочим праздничным днем в этот период является 7 января — Рождество Христово, — отметил главный правовой инспектор.

Специалист добавил, что из-за переносов, которые каждый год устанавливает белорусское правительство, Рождество может объединяться с выходными днями и формировать несколько дней отдыха подряд.

Дмитрий Мордачев уточнил, что правом переноса рабочих дней обладает только белорусское правительство.

— Наниматель, даже государственный и даже с согласия всех работников, не имеет права самостоятельно переносить рабочие дни, не указанные в официальных постановлениях Совмина, — подчеркнул правовой инспектор.

Кстати, Совмин Беларуси назвал единственную рабочую субботу в 2026 году.

Тем временем Минтруда сказало белорусам про большие выходные в 2026 году.

Вместе с тем большие выходные без переносов и отработок в 2026 году подсчитали в Беларуси.