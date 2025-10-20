Погода позволит жителям Кубани увидеть пик звездопада Ориониды

Жители Краснодарского края смогут увидеть пик осеннего метеорного потока Ориониды. По данным пресс службы Московского планетария, он ожидается в ночь на 21 октября.
«В большинстве районов края где-то после 9 часов вечера будут прояснения. Сказать, что будет совсем без облачности этой ночью, не могу, но и сплошной облачности не будет. Благодаря прояснениям все-таки звезды можно будет увидеть», — прокомментировала заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.
Ориониды — периодический поток средней интенсивности, образованный пылью кометы Галлея. В 2025 году пик активности по расчетам специалистов наступит примерно в 15:00 по московскому времени 21 октября, однако наилучшие условия для наблюдения на территории Кубани — до рассвета в ночь на 21 октября и вечером того же дня, после 21:00, когда радиант потока поднимается над горизонтом. Поток длится с 2 октября по 7 ноября.
«В 2025 году пик активности Орионид приходится как раз на ночь новолуния, которое произойдет 21 октября. Луна не помешает наблюдению метеоров. Интенсивность падения метеоров составит около 15 метеоров в час в зените при ясной погоде», — рассказали в Московском планетарии.
Для наблюдения за звездами выберите темное место на окраине населенного пункта или на возвышенности, подальше от искусственного освещения.