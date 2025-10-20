Погода позволит жителям Кубани увидеть пик звездопада Ориониды

Ориониды — периодический поток средней интенсивности, образованный пылью кометы Галлея. В 2025 году пик активности по расчетам специалистов наступит примерно в 15:00 по московскому времени 21 октября, однако наилучшие условия для наблюдения на территории Кубани — до рассвета в ночь на 21 октября и вечером того же дня, после 21:00, когда радиант потока поднимается над горизонтом. Поток длится с 2 октября по 7 ноября.