В Верхотурском районе больше не будет проблем с фельдшерами

«У нас в районе была крайне тяжелая ситуация со среднемедицинским персоналом. Когда один фельдшер обслуживает по три ФАПа, что крайне неудобно для жителей села, потому что фельдшера приезжают в определенные дни, в определенные часы. Вместе с Фондом святой Екатерины мы нашли решение, и наша потребность в обслуживании фельдшерами населенных пунктов в пределах 100 километров будет закрыта на 100%», — рассказал исполняющий обязанности главного врача Верхотурской ЦРБ Александр Чебыкин.
При поддержке Фонда святой Екатерины проект по подготовке среднего медперсонала для работы в сельской местности запустили еще в 2022 году. С того момента шесть сотрудников больницы проходили обучение в Серовском филиале областного медколледжа. Уже в следующем году они должны будут выйти на работу в фельдшерско-акушерские пункты.
Сейчас новоиспеченных медиков ждет преддипломная практика с выездом на будущее место работы и приемом местных жителей. Затем они получит диплом и соответствующую аккредитацию.
С начала пандемии Фонд святой Екатерины предоставлял врачам Верхотурской ЦРБ средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие растворы. Также больнице передали новое оборудование, в том числе и современный аппарат УЗИ.
