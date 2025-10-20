В Верхотурском районе больше не будет проблем с фельдшерами

«У нас в районе была крайне тяжелая ситуация со среднемедицинским персоналом. Когда один фельдшер обслуживает по три ФАПа, что крайне неудобно для жителей села, потому что фельдшера приезжают в определенные дни, в определенные часы. Вместе с Фондом святой Екатерины мы нашли решение, и наша потребность в обслуживании фельдшерами населенных пунктов в пределах 100 километров будет закрыта на 100%», — рассказал исполняющий обязанности главного врача Верхотурской ЦРБ Александр Чебыкин.