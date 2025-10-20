От 500 тыс. до 7 млн тенге: сколько зарабатывают руководители в Казахстане

Зарплата руководителей в различных организациях Казахстана на октябрь 2025 года в среднем составляет 1 млн тенге. При этом в зависимости от сфер средние оклады управленцев значительно отличаются — от 600 тыс. тенге в социальных отраслях до 2 млн в финансах, следует из данных Бюро национальной статистики.