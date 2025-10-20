От 500 тыс. до 7 млн тенге: сколько зарабатывают руководители в Казахстане

Промышленность.
В добывающей промышленности руководство в среднем получает 1,9 млн тенге. При этом самые высокие зарплаты у директоров и генеральных директоров комбинатов — 3−4 млн тенге.
В обрабатывающей промышленности средние зарплаты руководства ниже — 1,5 млн тенге. Директора заводов получают около 2 млн тенге, а президенты компаний — 5,3 млн тенге.
Предприятия по снабжению электричеством и газом отличаются не столь высокими средними зарплатами руководства — 1,1 млн тенге. Председатели правления зарабатывают 1,6 млн тенге. Начальники ГЭС, к примеру, получают 849 тыс. тенге. Еще ниже зарплаты в водоснабжении и ликвидации отходов — 775,8 тыс. тенге.
Строительство и транспорт.
В строительных компаниях средние зарплаты руководства — 1,47 млн тенге. При этом доходы директоров конструкторских и проектных организаций значительно выше — 7,3 млн тенге в среднем. Гендиры строительных компаний получают 1,9 млн тенге, а директора производственных объединений — 3,2 млн тенге.
В транспорте средние зарплаты руководства составляют 1,3 млн тенге. Самые высокие оклады у региональных директоров — 3,8 млн тенге и директоров по инвестиционным проектам — 2,9 млн тенге. Генеральные директора в логистике получают 2,6 млн тенге.
Торговля и сельское хозяйство.
В сельском, лесном и рыбном хозяйстве руководители в среднем получают 881 тыс. тенге. Самые высокие зарплаты у советников руководителей таких предприятий — 2,2 млн тенге. У генеральных директоров и директоров производственных объединений — 1,5 млн тенге.
В оптовой и розничной торговле, а также в сфере ремонта авто зарплаты руководства составляют в среднем 1,4 млн тенге. При этом директора торговых центров зарабатывают 3,9 млн тенге, руководители отделов по связям с общественностью — 3,5 млн, а генеральные директора торговых компаний — 2,2 млн тенге.
Обслуживание.
Руководители в сфере питания и проживания в среднем получают 1,5 млн тенге. Гендиры в таких организациях зарабатывают 3 млн тенге, финансовые директора — 2,5 млн тенге. Высоко оценивается труд директоров по управлению персоналом — 2 млн тенге и руководителей по развитию компаний — 3,3 млн тенге. При этом директора отелей получают 949 тыс. тенге, а директора ресторанов — 531 тыс. тенге.
Информация и финансы.
В сфере информации и связи зарплаты руководителей составляют 1,47 млн тенге. Самые высокие оклады у технических директоров по исследованиям и разработкам — 6 млн тенге. У обычных технических директоров зарплаты выше среднего уровня — 2,6 млн тенге. Генеральные директора при этом получают 1,8−2 млн тенге.
Финансовая и страховая сферы отличаются высокими зарплатами руководства — 2,1 млн тенге. Председатели правления таких организаций получают 5,6 млн тенге, генеральные директора — около 1,9 млн. У управляющих в финансово-экономических подразделениях — 4,1 млн тенге, у региональных директоров — 2,5 млн тенге.
Социальная сфера.
В образовании средние зарплаты руководителей составляют 696 тыс. тенге. Ректоры вузов получают в среднем 1,4 млн тенге, директора школ — 531 тыс. тенге. Самые высокие зарплаты в сфере у коммерческих директоров — 2 млн тенге. Председатели правления образовательных учреждений получают 1,8 млн тенге.
В здравоохранении и социальном обслуживании зарплаты руководителей составляют 607 тыс. тенге. Главврачи больниц, медцентров и других учреждений получают 764 тыс. тенге. Директора научно-исследовательских институтов — 1,1 млн тенге. У председателей правления медорганизаций зарплаты значительно выше — 1,97 млн тенге. Руководители по стратегическому планированию получают 1,8 млн тенге, а руководители по маркетингу медицинских организаций — 1,2 млн тенге.
Ранее «Курсив» писал, что зарплаты более 3 млн тенге в Казахстане получают 11,8 тыс. человек. Это всего около 0,35% от числа наемных работников (3,3 млн человек).