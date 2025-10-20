Мы уже привыкли к тому, что флаги ЕС у нас не висят разве что в общественных туалетах, впрочем, не факт, может где-то уже и повесили.
Но когда на государственных учреждениях остается только флаг Евросоюза, а молдавский куда-то улетает, это как-то совсем не патриотично.
Едва ли один из главных атрибутов государства специально убрали со здания Медицинской территориальной ассоциации сектора Ботаника. Скорее всего действительно улетел или порвался. Обидно, что это никого не интересует. За Родину обидно.
Кстати, страны ЕС к атрибутам своих государств относятся более патриотично.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Тупик власти: Без возврата к нормальной цене на газ, у Молдовы не получатся никакие реформы.
Пусть хоть волшебник придет сюда, но если у него газ будет стоить 25 леев, а в соседней стране 15 леев, понятно, кто будет рентабельнее (далее…).
«Верной» дорогой идёт Молдова: Экономика катится вниз, зато власть аплодирует под соусом евро устремлений.
Рассказываем, как изменилась жизнь в Молдове после 28 сентября (далее…).
Третья за месяц магнитная буря накрыла Землю: жителям Молдовы рассказали, когда же наступит затишье.
Нормализация геомагнитной обстановки ожидается к середине дня 20 октября (далее…).