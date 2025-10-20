Ричмонд
«Будут те, кто истинно нас поддерживает»: в «Кайрате» ответили на ситуацию с билетами на ЛЧ

Защитник алматинского «Кайрата» Еркин Тапалов на пресс-конференции высказался о низких продажах билетов на ближайший матч Лиги чемпионов, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Во вторник «Кайрат» примет на Центральном стадионе Алматы кипрский «Пафос» в рамках третьего тура общего этапа главного еврокубка. Самые дешевые билеты на игру стоят 30 тысяч тенге, самый дорогие — 250 тысяч тенге. Количество мест по минимальной цене увеличилось по сравнению с матчем против испанского «Реала», но темпы продаж низкие. По состоянию на понедельник значительная часть трибун остается свободной.

«Настроение хорошее, мы готовы на сто процентов, чтобы победить. [Количество зрителей] никак не повлияет на нашу игру. При любой поддержке будем играть только на победу. Хотим сделать историю и принести победу в ЛЧ в этом году. Зато, наверное, будут те болельщики, которые истинно поддерживает и болеют за нас. Хочу их поблагодарить за то, что придут и поддержат нас», — сказал Тапалов.

Также на вопрос о билетах ответил главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин. Казахстанский специалист подчеркнул, что лучше уточнять это у руководства клуба. «Честно скажу, что это не в моей компетенции. Я не отвечаю за билеты и тем более за цены. Лучше этот вопрос адресовать руководству клубу и людям, которые занимаются этим. Я не владею информацией», — сказал Уразбахтин.

Матч «Кайрата» и «Пафоса» стартует в 21:45. Ранее в полиции сделали заявление о мерах безопасности перед игрой.