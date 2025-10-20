Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Алматы сделала важное заявление перед матчем «Кайрат» — «Пафос»

Во вторник, 21 октября 2025 года, на Центральном стадионе Алматы пройдет матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» (Казахстан, Алматы) — «Пафос» (Кипр, Пафос). В преддверии этого спортивного события городская полиция сделала заявление, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, согласно данным ведомства, сотрудники Департамента полиции (ДП) будут задействованы на всех направлениях — от охраны общественного порядка и контроля на трибунах до регулирования дорожного движения вблизи спортивного объекта.

Кроме того, во время проведения матча возможны точечные ограничения движения транспорта.

«В этой связи алматинцев просят заранее планировать маршруты и с пониманием относиться к временным мерам».

Заместитель начальника Управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев подчеркивает, что безопасность на таких мероприятиях зависит не только от сотрудников правопорядка, но и от сознательности самих граждан.

«Полиция Алматы делает все необходимое, чтобы футбольный вечер прошел спокойно и комфортно. Просим болельщиков соблюдать порядок и сотрудничать с полицией».Тимур Ногайбаев.

В полиции напомнили, что главная цель всех предпринимаемых мер — обеспечение безопасности и сохранение правопорядка во время спортивного праздника.