Полиция Алматы сделала важное заявление перед матчем «Кайрат» — «Пафос»

Так, согласно данным ведомства, сотрудники Департамента полиции (ДП) будут задействованы на всех направлениях — от охраны общественного порядка и контроля на трибунах до регулирования дорожного движения вблизи спортивного объекта.
Кроме того, во время проведения матча возможны точечные ограничения движения транспорта.
«В этой связи алматинцев просят заранее планировать маршруты и с пониманием относиться к временным мерам».
Заместитель начальника Управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев подчеркивает, что безопасность на таких мероприятиях зависит не только от сотрудников правопорядка, но и от сознательности самих граждан.
«Полиция Алматы делает все необходимое, чтобы футбольный вечер прошел спокойно и комфортно. Просим болельщиков соблюдать порядок и сотрудничать с полицией».Тимур Ногайбаев.
В полиции напомнили, что главная цель всех предпринимаемых мер — обеспечение безопасности и сохранение правопорядка во время спортивного праздника.