Блогер Жан Ахмадиев вызвал Олжаса Байдильдинова на поединок

«Олжас, если ты считаешь себя настоящим мужчиной, то выйди на поединок со мной не пустыми словами, а делом перед людьми. Я официально вызываю тебя на поединок. Но это не просто наша с тобой схватка — это битва за честь нации. За каждое слово, которым ты попираешь язык, гордость и дух казахского народа, ты ответишь», — сказал он в видео.
Напомним, 7 октября 2025 года автор Telegram-канала «Байдильдинов. Нефть» эксперт нефтегазового рынка и экс-член общественного совета Министерства энергетики РК Олжас Байдильдинов заявил, что стоимость проезда в общественном транспорте Астаны и Алматы должна составлять 500 тенге.
Ему парировали другие эксперты. Депутат мажилиса Никита Шаталов считает, что попытка извлечь прибыль из общественного транспорта не делает автобусы эффективнее, а лишь усугубляет неравенство. Экс-директор Центра региональных исследований «Института экономических исследований» Ерлан Каримов считает, что поездки горожан на автобусах должны быть бесплатными, так как ситуация с загруженностью дорог личным транспортом обходится экономике в миллиарды тенге.
Кстати, после всех этих споров, автобусы заработали на 53% больше.