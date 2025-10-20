Виталий Хоценко и Сергей Шелест открыли в Омске лицей № 29 после капремонта

20 октября в Омске состоялось торжественное открытие лицея № 29 после комплексного капитального ремонта. В правительстве уточнили, что восстановление социального объекта реализовали в рамках президентской программы модернизации.
К сегодняшнему дню 57-летнее здание учреждения полностью преобразилось. Строители обновили фасад здания, установили современные окна и двери, выполнили инженерные и штукатурные работы.
«Мы не только привели здание в порядок, но и оснастили его новым оборудованием и мебелью. Здесь созданы самые современные условия, чтобы получать знания», — отметил Виталий Хоценко.
Губернатор подчеркнул, что благодаря поддержке президента России Владимира Путина и федеральной программе до 2027 года включительно в регионе будут отремонтированы более 70 школ.
Мэр Омска Сергей Шелест отметил, что в лицее выполнили не просто косметический ремонт, а полностью заменили все коммуникации. Представитель подрядной организации «ОмскСайдингИнвест» Хусейн Закриев добавил, что строители работали с душой и старались сделать все качественно.
В обновленном лицее № 29 обучается 530 детей. Инфраструктура учреждения включает 29 учебных и один медицинский кабинет, компьютерный класс, столовую, а также спортивный и танцевальный залы, тир. Кроме того, для учеников обустроили комнату детских инициатив.