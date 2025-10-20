В Башкирии за сутки выявили 73 новых случая коронавируса

По его информации, в медицинских стационарах сейчас находятся 109 пациентов с подтвержденным COVID-19. Еще 598 человек проходят лечение амбулаторно, не госпитализированы. При этом в специализированных инфекционных госпиталях свободно остается больше четверти всех коек.