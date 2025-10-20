Замеры помогут составить карту распределения органики по течению Волги

Так, ярче всего светились пробы воды из Горьковского водохранилища, это связано с тем, что здесь в реку активнее всего поступают вещества, принесенные из близлежащих лесных и заболоченных территорий. В противоположность этому, в месте впадения в Волгу крупных притоков, Оки и Камы, свечение было минимальным, что связано с низкой долей органики в их водах. Эти данные, как надеются Лабутин и его коллеги, помогут более точно интерпретировать результаты спутниковых съемок в ближайшем будущем.