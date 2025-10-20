«ИИ-терапевт» и выявляющий излишние медуслуги агент появятся в Казахстане

«На сегодняшний день реализуются такие проекты, как: “ИИ-терапевт” с помощью которого идет распознавания речи и алгоритмов обработки естественного языка фиксируются жалобы пациента и автоматически формируется предварительный диагноз, также “Агент для автоматизированного определения об отклонениях в лабораторных анализах” — это позволяет автоматически выявлять отклонения для оперативного реагирования, “Агент для выявления оказания излишних медицинских услуг и назначения анализов”. Он позволит отслеживать целесообразность назначения того или иного анализа, соответствует ли он протоколу лечения», — сказал Мадиев на заседании парламентской комиссии в сенате в понедельник.