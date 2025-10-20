Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан занял 44-е место в мире по уровню пробок и выбросов на дорогах

Казахстан оказался на 44-й строчке из 89 стран в мировом рейтинге дорожного трафика по версии портала Numbeo. Индекс страны составил 136,3 балла — чем выше показатель, тем хуже ситуация с пробками и транспортной эффективностью, отмечает Finprom.

Источник: Курсив

Исследование учитывает среднее время поездки на работу, уровень неудовлетворенности водителей, выбросы CO₂ и общую эффективность транспортной системы.

Как обстоят дела в Казахстане.

Среднее время поездки в одну сторону в Казахстане — 35,8 минуты. Индекс неэффективности транспортной системы составил 141,3, что указывает на зависимость горожан от личных автомобилей и недостаточную привлекательность общественного транспорта.

По индексу выбросов CO₂ Казахстан получил 3942,5 грамма — это количество загрязнений, связанных с ежедневными поездками на работу.

Казахстан и соседи по СНГ.

Среди стран СНГ хуже ситуация с трафиком в России (19-е место), Азербайджане (27-е) и Украине (37-е). Лучше — в Беларуси (63-е) и Армении (71-е).

В мировом рейтинге худшими по загруженности дорог стали Нигерия, Коста-Рика, Шри-Ланка, Бангладеш и Кения, а наиболее комфортная ситуация — в Эстонии, Австрии и Финляндии.

Пробки в Астане и Алматы.

В рейтинге городов мира участвовали 335 мегаполисов, включая Астану и Алматы.

Астана заняла 197-е место с индексом 128,3. Среднее время в пути — 34,3 минуты, выбросы CO₂ — 3958,7 грамма.

Алматы оказалась выше — на 117-м месте с индексом 154,6. Среднее время поездки — 39,4 минуты, выбросы — 4093,4 грамма.

Это показывает, что в южной столице ситуация с пробками заметно хуже, чем в Астане, отмечает Finprom.

Для сравнения: самые «стоящие в пробках» города мира — Лагос, Сан-Хосе, Лос-Анджелес, Шарджа и Коломбо, а самые «свободные» — Тарту, Сплит и Баня-Лука.

Среди городов СНГ наиболее тяжелая ситуация в Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге, а наиболее благополучная — в Калининграде, Нижнем Новгороде и Ереване.

Ранее «Курсив» писал, как пробки меняют жизнь алматинцев.