Казахстан занял 44-е место в мире по уровню пробок и выбросов на дорогах

Исследование учитывает среднее время поездки на работу, уровень неудовлетворенности водителей, выбросы CO₂ и общую эффективность транспортной системы.
Как обстоят дела в Казахстане.
Среднее время поездки в одну сторону в Казахстане — 35,8 минуты. Индекс неэффективности транспортной системы составил 141,3, что указывает на зависимость горожан от личных автомобилей и недостаточную привлекательность общественного транспорта.
По индексу выбросов CO₂ Казахстан получил 3942,5 грамма — это количество загрязнений, связанных с ежедневными поездками на работу.
Казахстан и соседи по СНГ.
Среди стран СНГ хуже ситуация с трафиком в России (19-е место), Азербайджане (27-е) и Украине (37-е). Лучше — в Беларуси (63-е) и Армении (71-е).
В мировом рейтинге худшими по загруженности дорог стали Нигерия, Коста-Рика, Шри-Ланка, Бангладеш и Кения, а наиболее комфортная ситуация — в Эстонии, Австрии и Финляндии.
Пробки в Астане и Алматы.
В рейтинге городов мира участвовали 335 мегаполисов, включая Астану и Алматы.
Астана заняла 197-е место с индексом 128,3. Среднее время в пути — 34,3 минуты, выбросы CO₂ — 3958,7 грамма.
Алматы оказалась выше — на 117-м месте с индексом 154,6. Среднее время поездки — 39,4 минуты, выбросы — 4093,4 грамма.
Это показывает, что в южной столице ситуация с пробками заметно хуже, чем в Астане, отмечает Finprom.
Для сравнения: самые «стоящие в пробках» города мира — Лагос, Сан-Хосе, Лос-Анджелес, Шарджа и Коломбо, а самые «свободные» — Тарту, Сплит и Баня-Лука.
Среди городов СНГ наиболее тяжелая ситуация в Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге, а наиболее благополучная — в Калининграде, Нижнем Новгороде и Ереване.
Ранее «Курсив» писал, как пробки меняют жизнь алматинцев.