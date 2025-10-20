Казахстан занял 44-е место в мире по уровню пробок и выбросов на дорогах

Казахстан оказался на 44-й строчке из 89 стран в мировом рейтинге дорожного трафика по версии портала Numbeo. Индекс страны составил 136,3 балла — чем выше показатель, тем хуже ситуация с пробками и транспортной эффективностью, отмечает Finprom.