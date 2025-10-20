Власти сообщили об отмене дневного автобуса в Краснознаменск

Напомним, что во время рабочего визита губернатора в Краснознаменский округ сразу несколько предпринимателей и жителей обратились к нему с просьбой наладить транспортное сообщение с Калининградом. Ту же тему неоднократно поднимали и жители муниципалитета. В частности, одна из жительниц сообщила, что в сутки из Краснознаменска в сторону Советска ходит четыре автобуса: в 6:00, в 10:00, в 13:00 и в 17:00. Это время, по её мнению, не самое удобное.