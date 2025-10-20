В Красноярске на два дня продлили режим НМУ

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Красноярске продлен. Соответствующее решение принято в связи с тем, что погодные условия, способствующие накоплению вредных примесей в воздухе, не улучшились.
Как сообщил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин, режим НМУ будет действовать в краевой столице до часа ночи 22 октября.
«Мероприятия по снижению выбросов необходимо продолжить. Оперативная группа инспекторов эконадзора, передвижная эколаборатория и сотрудники краевого центра мониторинга качества окружающей среды продолжают работу в усиленном режиме. Специалисты работают круглосуточно», — отметил министр.
Решение о продлении было принято на основании данных Среднесибирского УГМС, согласно которым метеоусловия остаются неблагоприятными для рассеивания вредных примесей.
Напомним, что режим НМУ ввели 17 октября. Снять его планировали 20 октября.
Ранее сообщалось о вредных веществах, которые обнаружили в красноярском воздухе.