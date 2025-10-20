Арест сотрудника мэрии Калининграда и отравление школьников в кафе. 9 событий, которые обсуждали в выходные

1. В Калининграде в субботу, 18 октября, арестовали замруководителя комитета городского хозяйства и строительства администрации Романа Бартоша. Следствие подозревает его в мошенничестве при поставке оборудования на сумму свыше 8 млн рублей. В суде чиновник отрицал вину и просил отпустить его под домашний арест, ссылаясь на отсутствие доказательств и свои заслуги. Адвокат подчеркнул, что Бартош не несёт ответственности за работу комитета. Суд, однако, встал на сторону следствия и заключил чиновника под стражу до 10 декабря.