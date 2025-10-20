Арест сотрудника мэрии Калининграда и отравление школьников в кафе. 9 событий, которые обсуждали в выходные

В Калининграде суд арестовал замруководителя комитета городского хозяйства и строительства Романа Бартоша, а девять школьников обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции после обеда в кафе «Бела Дона» — о чём писал «Клопс» в выходные.
1. В Калининграде в субботу, 18 октября, арестовали замруководителя комитета городского хозяйства и строительства администрации Романа Бартоша. Следствие подозревает его в мошенничестве при поставке оборудования на сумму свыше 8 млн рублей. В суде чиновник отрицал вину и просил отпустить его под домашний арест, ссылаясь на отсутствие доказательств и свои заслуги. Адвокат подчеркнул, что Бартош не несёт ответственности за работу комитета. Суд, однако, встал на сторону следствия и заключил чиновника под стражу до 10 декабря.
2. В Калининграде девять учеников школы № 3 обратились в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Все они питались в кафе «Бела Дона», где Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарных норм — от антисанитарии и просроченных продуктов до отсутствия медкнижек у персонала. Заведение временно закрыли. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
3. В Московском районе 10-летнего мальчика преследовали парень и девушка, пытаясь заманить его конфетами и компьютером. Инцидент произошёл в субботу, 18 октября. Ребёнок не стал разговаривать с незнакомцами и пошёл домой. Мама обеспокоена: сын часто возвращается с занятий один, а в районе это уже не первый случай.
4. В Гвардейске в субботу, 18 октября, задержали 34-летнюю женщину, разбившую стекло автомобиля BMW. Машиной пользовался её бывший супруг, с которым произошёл конфликт. В порыве злости она ударила по стеклу куском черепицы, причинив ущерб на сумму более 173 тысяч рублей. Против женщины возбудили уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы.
5. Ночью в субботу, 18 октября, в Калининграде на улице Левитана загорелись три легковых автомобиля. Пожарные быстро потушили огонь и не допустили его распространения. Один из рядом стоящих автомобилей получил повреждения. Пострадавших нет, причины возгорания выясняют специалисты.
6. В Балтийске в субботу, 18 октября, на улице Донского загорелись восемь гаражей. Огонь уничтожил две моторные лодки, мотоблоки, генератор и легковой автомобиль. Пожарным удалось спасти ещё одну машину и несколько единиц техники. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.
7. В Советске водитель 1975 года рождения сбил 9-летнего велосипедиста на улице Тургенева. ДТП произошло в воскресенье, 19 октября, около 16:45. Ребёнок пересекал дорогу по ходу движения машины и получил травмы. Проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.
8. В Калининградской области в субботу, 18 октября, состоялся 11-й Марш против рака, приуроченный к Всемирному дню борьбы с раком молочной железы. В акции приняли участие более 50 женщин, включая бывших пациенток. Они прошли от КГТУ до памятника землякам-космонавтам. Мероприятие поддержали сотрудники областного онкологического центра во главе с руководителем Степаном Миракяном. Завершился марш митингом и запуском розовых воздушных шаров в знак борьбы с заболеванием.
9. В тот же день волейболистки калининградского «Локомотива» уступили «Енисею» из Красноярска со счётом 2:3. Это стало первым поражением действующего чемпиона в сезоне. Дебютировал новый игрок — Виктория Картаева, заменившая Татьяну Дмитриеву. Калининградки боролись до конца, выиграв третью и четвёртую партии, но тай-брейк остался за хозяевами — 15:5.