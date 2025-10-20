«Беларусбанк» объявил о новых ограничениях на снятие наличных с карт с ноября 2025 года. Подробности рассказали в пресс-службе банка.
В пресс-службе уточнили, что «Беларусбанк» постоянно совершенствует технологические процессы, а также сервисы для надежной защиты держателей карт от действий мошенников. И напомнили, что ранее банком были установлены лимиты на снятие денег с использованием цифровых реквизитов карточек «Беларусбанка» (токенов, сгенерированных в мобильных платежных сервисах) в банкоматах и пунктах выдачи наличных в течение одного дня в размере не более 600 рублей с карт «Бархат» и не более 1000 рублей — с других карт банка (подробнее — здесь).
В «Беларусбанке» предупреждают: с 24 ноября 2025 названные лимиты станут применяться при снятии денег любым бесконтактным способом, в том числе с использованием цифровых реквизитов карточек в банкоматах «Беларусбанка» и других банков на территории Беларуси. За пределами страны эти операции будут запрещены.
«В случае, если клиент уже отменял установленные ранее лимиты, вводимые с 24 ноября ограничения к его картам применяться не будут», — пояснили в банке.
