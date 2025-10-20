Правитель с позывным Добрыня. Боец СВО рассказал, как спас людей под Курском

24-летний Андрей Правитель из Дивногорска Красноярского края, боец СВО с позывным «Добрыня», кавалер ордена Мужества, прошёл через горнило самых ожесточённых боёв на Харьковском и Курском направлении.
Его история — свидетельство силы духа человека, воспитанного в семье, где служение Родине является высшей ценностью. Пережив тяжелейшее ранение, он не сломался. Сегодня он готовится вернуться в строй, проходит восстановление, но уже думает о мирном будущем, связывая его с госслужбой и помощью ветеранам.
Как личное мужество и преданность долгу стали для него основой защиты Отечества?
Семейный кодекс чести.
Путь в защитники Родины для Андрея Правителя был логичным продолжением семейной традиции. Он родился в 2001 году в Дивногорске. С детства его окружали люди в погонах, для которых долг и честь не были пустыми словами. Его мать Елена Александровна большую часть жизни проработала в МВД следователем. Отец Павел Иванович много лет возглавляет Дивногорский поисково-спасательный отряд «Спасатель», профессионал своего дела, имеет ведомственные награды. Его отряд, известный за пределами региона, неоднократно показывал высокий уровень на всероссийских соревнованиях.
«Вся наша семья напрямую связана с госслужбой. Наверное, это и было для меня как для будущего военнослужащего отправной точкой», — признаётся Андрей.
Эта преемственность поколений прослеживается и дальше: бабушка по отцовской линии Наталья Ивановна более 50 лет отдала медицине. Она прошла путь от фельдшера до заведующей терапевтическим отделением Дивногорской больницы. А бабушка по материнской линии Наталья Викторовна служила в погранвойсках.
В семье свято чтут память о прадедах, погибших в Великую Отечественную войну. Ежегодно участвуют в парадах и шествии Бессмертного полка.
После окончания школы Андрей получил диплом техника-электрика в Дивногорском гидроэнергетическом техникуме, как он сам говорит, «чтобы было». А в 2022 году в военкомате он увидел объявление о наборе на службу по контракту. Идея отстаивать интересы государства, быть под его защитой и получать достойное обеспечение показалась ему престижной и правильной.
После звонка будущему командиру войсковой части Сергею Морозу и прохождения отборочных испытаний Андрей был зачислен на службу в войска противовоздушной и противоракетной обороны. Родные его выбор полностью поддержали.
Дорога на передовую.
Специальная военная операция застала Андрея во время службы. Когда из роты потребовался доброволец для выполнения спецзадач, он без колебаний сделал шаг вперёд. Сборы были стремительными. Через сутки он уже был дома, чтобы проститься с родными. 7 апреля 2024 года, в день юбилея отца, 20-летний парень получил родительское напутствие и отправился на СВО.
«Родные, конечно, переживали, очень сильно волновались, но также и поддержали мой выбор», — вспоминает он.
Путь на передовую лежал через Воронеж. Там из прибывших бойцов сформировали мобильный мотострелковый полк, с которым велась интенсивная подготовка. Опытные инструкторы оттачивали с новобранцами все необходимые навыки: тактическую медицину, стрельбу, штурмовые действия и оборону.
«Ежедневные полевые выходы, физнагрузка — так прошёл наш следующий месяц. За это время мы уже успели сплотиться с товарищами», — рассказывает Андрей.
Первой точкой за ленточкой стала ДНР, недалеко от Авдеевки. «Каждый день был похож на непрекращающийся салют: везде взрывы, работает артиллерия, всё очень громко», — описывает обстановку Андрей. Через неделю полк был переброшен в Курскую область под командование группировки войск «Север», а затем — в Белгородскую область.
Первый же выход на позиции стал боевым крещением. Ночью бойцов разбудила работа своего РСЗО «Град». Сразу после этого проводники повели их на позиции.
«На подходе к месту нашего расположения мы впервые почувствовали на себе полную работу вражеской артиллерии: нас встретили тремя ударами кассетных снарядов и танковой отработкой», — вспоминает Андрей. В полной экипировке приходилось перебегать открытую местность, простреливаемую противником. Переждав атаку, они окопались и начали оказывать помощь пострадавшим. В тот день пришлось эвакуировать двух раненых товарищей.
«Мы поняли, что мы на войне и начинаем терять товарищей. Читали письма из гуманитарной помощи, рассматривали детские рисунки, это очень подбадривало нас. На вопрос, существует ли на СВО боевое братство, могу с уверенностью сказать: да!» — говорит Андрей.
«А до смерти четыре шага…».
В августе прошлого года противник вторгся на территорию Курской области, и в полк Андрея поступил приказ о срочной передислокации для остановки прорыва. Он с двумя товарищами пошёл к опорному пункту срочников-танкистов, которых противник активно брал в клещи. Под непрекращающимися атаками дронов и штурмовых групп им удалось выполнить задачу. Потом Андрей вместе с командиром отделения наткнулся на вооружённых солдат-срочников, которых удалось спасти и эвакуировать. Позже товарищи нашли ещё 15 таких же ребят.
В одной из деревень отделение Андрея из восьми человек держало оборону. Вместе с напарником они залегли за поленницей на перекрёстке. Внезапно прямо перед ними появились две бронемашины с пулемётчиками и две «мотолыги». Противник открыл шквальный огонь. Единственный путь отхода лежал через занятую врагом местность. Бойцы решили прорываться по одному. Андрей должен был идти вторым. Но когда он начал движение, на перекрёсток снова выехала техника, был открыт перекрёстный огонь.
«Тогда я подумал и решил отойти через болото, но наткнулся на вражеских пехотинцев и вступил с ними в автоматный бой. Устранив живую силу врага, я вышел на последнюю точку сбора», — сухо рассказывает Андрей. Он действовал на адреналине и не понимает до сих пор, то ли помогла подготовка, то ли высшие силы. Раздались выстрелы. Первая пуля ударила в каску по касательной, но следующие нашли цель. «Пули пришлись на грудную клетку, повредив лёгкие, я получил сквозное ранение плеча и брюшное, у меня оказалась выбита селезёнка и сломаны рёбра».
Даже в таком состоянии Андрей не потерял самообладания. Вколол обезболивающее и пополз через поле к соседней лесополосе. Благодаря помощи сослуживцев парня эвакуировали, отправили в госпиталь — сначала в Курск, затем в Москву. За мужество и героизм Андрей Правитель был представлен к госнаграде. Звонок от командира с поздравлением о присвоении ордена Мужества застал его уже на больничной койке.
Сейчас, после длительного лечения, он продолжает службу в своей родной части и заканчивает восстановление. Андрей активно участвует в жизни фонда «Защитники Отечества», поступил в университет на специальность «государственная и муниципальная служба», надеясь в будущем применить свой опыт на благо страны уже на гражданском поприще.
Настоящий сибирский характер не сломить ни пулями, ни тяжелейшими испытаниями, уверен боец с позывным «Добрыня». Кстати, это второе имя дали ему сослуживцы. Наверное, за то, рассуждает Андрей, что воспринимался товарищами как добрый и надёжный парень.