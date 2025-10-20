Правитель с позывным Добрыня. Боец СВО рассказал, как спас людей под Курском

«Тогда я подумал и решил отойти через болото, но наткнулся на вражеских пехотинцев и вступил с ними в автоматный бой. Устранив живую силу врага, я вышел на последнюю точку сбора», — сухо рассказывает Андрей. Он действовал на адреналине и не понимает до сих пор, то ли помогла подготовка, то ли высшие силы. Раздались выстрелы. Первая пуля ударила в каску по касательной, но следующие нашли цель. «Пули пришлись на грудную клетку, повредив лёгкие, я получил сквозное ранение плеча и брюшное, у меня оказалась выбита селезёнка и сломаны рёбра».