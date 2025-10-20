19 депутатов провели единороссы в совет муниципального округа в Омском районе

В воскресенье, 19 октября, в Знаменском и Омском районах прошли выборы депутатов советов муниципальных округов.
После закрытия участков в 20:00, председатель областного Избиркома Иван Ходаков объявил, что «выборы прошли достаточно организовано и спокойно. Нарушений организации голосования зафиксировано не было».
Утром 20 октября министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова сообщила в соцсетях, что на выборах проголосовали 25,52%.
На 15 депутатских мест в Знаменском районе и 26 в Омском претендовали 164 кандидаты, самовыдвиженцы и представители восьми партий.
Прошли в советы в итоге только кандидаты от трех партий. У «Единой России» это 33 человека, у КПРФ два (все — в Омском районе), у «Справедливой России — За правду» один (в Знаменском районе). мандата, самовыдвиженцы заняли пять мест — все в совете в Омском районе.
Министр Терпугова прокомментировала, что это были заключительные выборы в райсоветы в области.
«Таким образом, мы завершили муниципальную реформу. Теперь все 32 района преобразованы в муниципальные округа, и везде выбраны представительные органов», — написала она.
Уточним, что сам замысел муниципальной реформы предполагает переход с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую. Из-за этого сельсоветы в области расформированы. В администрациях поселений сейчас проходит реорганизация, в результате они станут подразделениями районных администраций.
Ранее мы сообщали, что по итогам выборов в районные советы в сентябре «Единая Россия» провела в них 119 своих кандидатов.