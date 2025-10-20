Казахстанское кино уверенно выходит на мировой уровень

На международной арене Казахстан впервые за 30 лет был представлен на кинорынке Marché du Film в рамках Каннского фестиваля. Национальный стенд KazakhCinema стал площадкой для презентации отечественных проектов и подписания меморандумов с киноцентрами Франции, Грузии, а также соглашений с организациями из Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.