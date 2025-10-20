Казахстанское кино уверенно выходит на мировой уровень

Казахстанская кинематография переживает настоящий подъем. За последние годы отечественные картины приняли участие в более чем 300 международных кинофестивалях, где получили 177 наград, укрепив позиции страны на мировой арене.
С 2020 по 2025 годы Государственным центром поддержки национального кино было реализовано 119 кинопроектов — от полнометражных художественных фильмов до анимации. Особое внимание уделено молодым авторам: по итогам трёх питчингов 40 из 57 выбранных проектов воплощают именно начинающие режиссёры.
В 2024 году система конкурсного отбора претерпела серьёзные изменения. Процесс стал прозрачнее и динамичнее: заявки подаются онлайн, сценаристы работают быстрее, а голосование Экспертного совета проходит по обновлённым правилам. В результате доля сценариев на казахском языке выросла до 75 процентов, а количество независимых режиссёров — заметно увеличилось.
Одним из ярких примеров успеха стала лента «Qaitadan», получившая государственную поддержку и собравшая в прокате более 1 миллиарда тенге — в пять раз больше выделенных инвестиций. Фильм стал символом эффективности новой модели господдержки кино.
В 2025 году стартовал республиканский кастинг «JARQYRA», призванный открыть новые актёрские имена, особенно из регионов. Молодые артисты получили возможность заявить о себе и стать частью национальной киноиндустрии.
Параллельно по стране прошла акция «Декада казахского кино» — показы отечественных фильмов состоялись в Карагандинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях и в Жетісу.
Казахстанские фильмы становятся всё доступнее. Помимо кинотеатров, они представлены на онлайн-платформах. Совместно с «Кинопоиском» создана подборка из 17 отечественных картин, включая «Время патриотов», «Қажымұқан», «Дос-Мұқасан» и «Каникулы off-line 2».
На международной арене Казахстан впервые за 30 лет был представлен на кинорынке Marché du Film в рамках Каннского фестиваля. Национальный стенд KazakhCinema стал площадкой для презентации отечественных проектов и подписания меморандумов с киноцентрами Франции, Грузии, а также соглашений с организациями из Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.
В числе последних международных премьер — документальный фильм «Сказка о морских псах» и копродукция «Победителей видно на старте», представленные на фестивалях в Локарно и Пусане.
Казахстанское кино уверенно заявляет о себе — как в стране, так и за её пределами, объединяя традиции, современные технологии и талант нового поколения режиссёров.
Министерство культуры и информации опровергло слухи о продаже киностудии «Казахфильм».