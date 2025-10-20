Столичные власти решили серьезно взяться за грузовики и автовокзалы

Почему это важно.
В последние годы столица отчаянно борется с пробками, и отдельная головная боль — это грузовые автомобили. Ещё с 1 марта прошлого года в Ташкенте действует запрет на движение грузовиков в часы пик — с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Однако водители зачастую игнорировали это ограничение, а контроль со стороны правоохранителей ограничивался редкими рейдами «для отчёта». В итоге грузовики продолжали свободно колесить по столице практически без последствий.
С 1 сентября этого года власти пообещали, что за нарушениями начнут следить камеры фото- и видеофиксации. Теперь они должны не только фиксировать скорость и проезд на красный, но и выявлять грузовики в запрещённые часы, автоматически выписывая штрафы их владельцам. Правда, официальной статистики об эффективности этой меры пока нет, и, возможно, пока это только обещания для устрашения.
Что изменится.
Как пояснил глава МВД Азиз Ташпулатов на презентации президенту, новые стоянки позволят водителям грузовиков приехать заранее, переждать запрещённые часы и спокойно заехать в город, когда ограничения будут сняты. Это позволит властям реально регулировать поток тяжёлого транспорта в утренние и вечерние часы пик.
Для междугородних автобусов и пассажиров тоже готовятся перемены. Планируется, что автобусы, приезжающие из других регионов, будут останавливаться на новых автовокзалах у въездов в город. Пассажиры смогут пересесть на общественный транспорт и без пробок доехать до нужной точки в Ташкенте. Предусмотрено создание выделенных полос по типу BRT, чтобы автобусы и маршрутки могли быстро и удобно развозить приезжающих.
Когда ждать перемен.
По словам хокима Ташкента, средства на строительство уже выделены. Проектные работы стартуют в этом году, а непосредственно строительство начнётся не позднее начала следующего года.
Ожидается, что эта мера резко сократит количество личных автомобилей в столице и заметно разгрузит городские дороги, особенно в часы пик. Если всё будет реализовано в обещанном масштабе, Ташкент получит не только современные автовокзалы, но и долгожданный порядок на въездах в город.
Остаётся надеяться, что на этот раз инициатива не останется только на бумаге, а власти доведут дело до конца — ведь столица уже давно заслужила, чтобы пробки и хаос на дорогах остались в прошлом.