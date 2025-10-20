Столичные власти решили серьезно взяться за грузовики и автовокзалы

С 1 сентября этого года власти пообещали, что за нарушениями начнут следить камеры фото- и видеофиксации. Теперь они должны не только фиксировать скорость и проезд на красный, но и выявлять грузовики в запрещённые часы, автоматически выписывая штрафы их владельцам. Правда, официальной статистики об эффективности этой меры пока нет, и, возможно, пока это только обещания для устрашения.