Осенние каникулы в Казахстане: сколько продлятся и чем займут школьников

Так, в рамках реализации проекта «Детская библиотека» пройдет мероприятие «Читаем книги на каникулах». Также будут уроки безопасности «Буллингтен қорған» и организуют работу школьных театров. «Самым важным остается обеспечение безопасности детей. С этой целью предлагается обратить особое внимание на проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма вместе с родителями, соблюдению правил внутреннего распорядка школ, мерам безопасности детей на улице, пожарной безопасности дома, кибербезопасности», — отметили в министерстве.