Осенние каникулы в Казахстане: сколько продлятся и чем займут школьников

Первая четверть в казахстанских школах близится к завершению. Мы писали, что в этом году осенние каникулы продлятся 7 календарных дней — с 27 октября по 2 ноября включительно.
В Telegram-канале Министерства просвещения рассказали, что на время каникул в Казахстане составлен план мероприятий для школьников в рамках программы единого воспитания «Адал азамат». В план входят мероприятия, направленные на формирование ценностей, таких как патриотизм, справедливость и ответственность.
Так, в рамках реализации проекта «Детская библиотека» пройдет мероприятие «Читаем книги на каникулах». Также будут уроки безопасности «Буллингтен қорған» и организуют работу школьных театров. «Самым важным остается обеспечение безопасности детей. С этой целью предлагается обратить особое внимание на проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма вместе с родителями, соблюдению правил внутреннего распорядка школ, мерам безопасности детей на улице, пожарной безопасности дома, кибербезопасности», — отметили в министерстве.
Отмечается, что данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций.