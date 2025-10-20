Новый контейнерный маршрут соединит Калининград и Петербург

Оператором маршрута выступит недавно созданная судоходная компания «Балт Галф Шиппинг».
Инициаторами проекта стали гендиректор компании C-Shipping Алексей Гагаринов и его партнер Аркадий Панфилов. Как сообщает издание «Деловой Петербург», Гагаринов представил новый маршрут на отраслевой конференции.
Первый рейс по новому направлению назначен на 12 ноября. Его выполнит судно «Кристал Владивосток», которое откроет регулярное сообщение между двумя ключевыми балтийскими портами. Запуск маршрута усилит транспортную связность между Калининградской областью и остальной частью страны.