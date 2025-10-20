Новый контейнерный маршрут соединит Калининград и Петербург

Первый рейс по новому направлению назначен на 12 ноября. Его выполнит судно «Кристал Владивосток», которое откроет регулярное сообщение между двумя ключевыми балтийскими портами. Запуск маршрута усилит транспортную связность между Калининградской областью и остальной частью страны.