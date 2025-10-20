Собянин дал старт строительству второго этапа Троицкой линии метро

«На Троицкой линии метро уже проложено достаточно много новых линий. Построено 11 станций, от “ЗИЛа” до “Коммунарки”. Сегодня мы приступаем к завершающему этапу строительства Троицкой линии метро от Коммунарки, собственно, до самого Троицка. Предстоит проложить десятки километров тоннелей, построить шесть станций, обустроить транспортно-пересадочные узлы и все это вместе ввести в 2029 году», — рассказал Собянин.
Мэр добавил, что Новая Москва получит центральную ось транспортного каркаса, которая обеспечит надежное развитие на десятки лет вперед.
Как отмечается в материалах мэрии Москвы, южный участок Троицкой линии протяженностью 16,8 км пройдет вдоль Калужского шоссе — от Коммунарки до Троицка. В его составе будут открыты шесть новых станций метро: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».
После завершения работ длина ветки составит более 43 км с 17 станциями. Новая линия облегчит транспортную доступность для 2 млн местных жителей.