Собянин дал старт строительству второго этапа Троицкой линии метро

«На Троицкой линии метро уже проложено достаточно много новых линий. Построено 11 станций, от “ЗИЛа” до “Коммунарки”. Сегодня мы приступаем к завершающему этапу строительства Троицкой линии метро от Коммунарки, собственно, до самого Троицка. Предстоит проложить десятки километров тоннелей, построить шесть станций, обустроить транспортно-пересадочные узлы и все это вместе ввести в 2029 году», — рассказал Собянин.