На треть больше будут платить казахстанцы за перерасход воды

Как сообщается, в Казахстане введены правила, согласно которым местные исполнительные органы могут самостоятельно устанавливать тариф на питьевую воду для населения.
При этом размер должен быть в пределах среднего тарифа по республике на 1 января соответствующего года. В соответствии с Водным кодексом, маслихатам позволено самим регулировать размер оплаты за 1 кубический метр питьевой воды в зависимости от социально-экономического развития региона и тарифов на услуги по водоснабжению.
«На сегодняшний день, местными исполнительными органами ведутся работы по определению стоимости для населения», — сообщил председатель комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МПС РК Бакытжан Жунисбеков на пресс-конференции в СЦК.
Он добавил, что в случае превышения нормативов потребления воды на одного человека в объеме 140 литров в сутки, население оплачивает за превышающий объем на 30% больше установленного размера.