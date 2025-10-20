На треть больше будут платить казахстанцы за перерасход воды

При этом размер должен быть в пределах среднего тарифа по республике на 1 января соответствующего года. В соответствии с Водным кодексом, маслихатам позволено самим регулировать размер оплаты за 1 кубический метр питьевой воды в зависимости от социально-экономического развития региона и тарифов на услуги по водоснабжению.