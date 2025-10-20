Красноярские школьники отправились в Китай для изучения языка

Об этом сообщили в мэрии.
Поездка в Поднебесную стала ответным визитом в рамках соглашения о сотрудничестве в области образования между МАОУ «Лицей № 1» и Школой иностранных языков. В Китае лицеистов ждут ежедневные уроки, а также погружение в культурную и языковую среду — занятия, экскурсии по музеям, участие в спартакиадах и интеллектуальные командные игры.
В этом году уже был успешно реализован образовательный модуль летнего пришкольного лагеря учеников из Чанчуня на базе Лицея № 1. Тогда китайские ребята две недели учили русский язык в Красноярске и знакомились с русскими традициями.
Проведение образовательной программы на базе этих двух школ неслучайно. В лицее реализуется полилингвальная модель образования, при которой обучение проходит сразу на нескольких языках. А Чанчуньская школа иностранных языков считается одной из самых престижных в Китае.
«Для нас большая честь быть вместе с ребятами в Чанчуньской школе иностранных языков. Такие образовательные обмены — фундамент для развития взаимопонимания и значимый инструмент для расширения кругозора у детей. Ребята не просто узнают о культуре друг друга, когда живут бок о бок с чанчуньскими учениками, посещают уроки и общаются вне классной комнаты — они строят прочные мосты дружбы», — отметила директор Лицея № 1 Елена Куксенко.
Соглашение в области образования между школами было подписано в 2024 году. Такое партнерство позволяет реализовывать программы обмена учениками и преподавателями, проводить совместные уроки с китайской стороной в онлайн-формате, поддерживать долговременные научно-просветительские связи.
«Российская и китайская стороны поступательно развивают сотрудничество в сфере образования, укрепляя дружественные отношения между нашими городами, которые больше десяти лет являются городами-побратимами. Обучение по осенней программе в Чанчуне — уникальный опыт практики и обмена знаниями для красноярских ребят, улучшения языковых навыков и закрепления уже полученных знаний в стенах лицея. Такие визиты дают новый виток в развитии нашего международного межмуниципального взаимодействия», — подчеркнула заместитель руководителя департамента главы города — начальник отдела внешних связей Инна Дозорцева.
Напомним, сотрудничество Красноярска с городом Чанчунем развивается с 2010 года, когда было заключено Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между администрацией Красноярска и Народным Правительством города Чанчунь (провинция Цзилинь, КНР). В 2014 году подписано Соглашение об установлении побратимских отношений между городами.