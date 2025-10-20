Красноярские школьники отправились в Китай для изучения языка

«Для нас большая честь быть вместе с ребятами в Чанчуньской школе иностранных языков. Такие образовательные обмены — фундамент для развития взаимопонимания и значимый инструмент для расширения кругозора у детей. Ребята не просто узнают о культуре друг друга, когда живут бок о бок с чанчуньскими учениками, посещают уроки и общаются вне классной комнаты — они строят прочные мосты дружбы», — отметила директор Лицея № 1 Елена Куксенко.