Трассы М-11 «Нева» и М-4 «Дон» переходят на зимние скорости

Как сообщает 20 октября пресс-служба ГК «Автодор», с 27 октября на трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» отменяется повышенный скоростной режим, который действует сейчас для легковых машин и грузовиков массой до 3,5 тонны. Переход на зимний режим призван обеспечить безопасность движения в сложных погодных условиях.
До 110 км/ч можно будет разгоняться на следующих участках:
с 59-го по 147-й километр М-11 «Нева» — от Солнечногорска до деревни Воскресенское в Тверской области,
со 147-го по 210-й километр М-11 «Нева» — по северному обходу Твери,
с 210-го по 680-й километр М-11 «Нева» — от села Медное в Тверской области до Петербурга,
с 517-го по 544-й километр М-4 «Дон» — по обходу Новой Усмани и Рогачевки в Воронежской области.
До 90 км/ч ограничат разрешенную скорость на участке М-4 «Дон» с 297-го по 322-й километр. Это обход Ефремова в Тульской области.
Повышенный скоростной режим, разрешающий развивать скорости до 110 и 130 км/ч, на этих участках вернут в апреле 2026 года.