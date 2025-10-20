Почти 15 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю

IrkutskMedia, 20 октября. За минувшую неделю в Иркутской области зарегистрировали 14 999 случаев заболевания ОРВИ и восемь случаев гриппа. Прививочная кампания в регионе продолжается — вакцину от сезонных вирусов получили уже 699 009 человек.
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону, врачи рекомендуют не забывать о простых мерах профилактики: носить маску в людных местах, мыть руки и пользоваться антисептиком, регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку, а также вести здоровый образ жизни.
Ранее агентство сообщало, что с начала сезонной кампании против гриппа в Иркутской области прививки сделали 46,8 тысячи человек, в том числе 12,3 тысячи детей. Массовая иммунизация стартовала в конце августа, первым прививку получил министр здравоохранения Андрей Модестов.