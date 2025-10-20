Мама троих детей создала модный бренд и покоряет подиумы в Хабаровском крае

Татьяна Брамарецкая вместе с семьей переехала в Комсомольск из Горловки в 2014 году. Как вспоминает дизайнер, начинать жизнь заново было непросто. В комиссионке она выкупила две швейные машинки и начала с малого — перешивала старые шубы. Со временем появилось желание создавать что-то свое, и Татьяна решила шить верхнюю одежду — востребованную и нужную на Дальнем Востоке.