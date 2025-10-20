Мама троих детей создала модный бренд и покоряет подиумы в Хабаровском крае

История дизайнера из Комсомольска Татьяны Брамарецкой — пример того, как упорство и поддержка государства помогают воплощать мечты даже после трудных жизненных перемен. Сегодня она создает коллекции одежды и расширяет производство. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Татьяна Брамарецкая вместе с семьей переехала в Комсомольск из Горловки в 2014 году. Как вспоминает дизайнер, начинать жизнь заново было непросто. В комиссионке она выкупила две швейные машинки и начала с малого — перешивала старые шубы. Со временем появилось желание создавать что-то свое, и Татьяна решила шить верхнюю одежду — востребованную и нужную на Дальнем Востоке.
«Начинать было страшно, я ничего не знала о предпринимательстве. На образовательных треках узнала, как зарегистрировать бизнес, как продвигаться, и даже получила помощь в выпуске рекламных пакетов с логотипом. В этом году подала заявку на оформление декларации на джинсы, планирую расширять производство», — рассказала Татьяна.
Сейчас ее бренд выпускает одежду под знаком «Сделано в Хабаровском крае». Недавно Татьяна представила новую коллекцию в русском стиле, с яркими элементами и удобными силуэтами. Коллекция уже представлена на маркетплейсах и в московском магазине «Сделано в Хабаровском крае».
Директор краевого центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова рассказала, что предприниматели, заключившие соглашение на использование регионального знака, могут получить до двух комплексных услуг в год с нулевым или частичным финансированием, а также льготные микрозаймы до трех миллионов рублей под 7,2% годовых.