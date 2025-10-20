Башкирия заняла 14 строчку в рейтинге технологического развития

По результатам 2024 года Башкирия расположилась на 14 позиции в общероссийском рейтинге, который оценивает уровень научного и технологического развития регионов. Набранный республикой результат составил 51,53 балла из 100, сообщают РИА Новости.
Первая пятерка лидеров за прошедший год осталась без изменений. Бесспорным лидером, согласно исследованию, остается Москва. При этом Татарстан, который в 2023 году был третьим, в этом отчетном периоде поднялся на вторую строчку. Санкт-Петербург, напротив, уступил одну позицию и оказался на третьем месте. Четвертое и пятое места, как и ранее, сохранили за собой Нижегородская область и Московская область.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.