Башкирия заняла 14 строчку в рейтинге технологического развития

Первая пятерка лидеров за прошедший год осталась без изменений. Бесспорным лидером, согласно исследованию, остается Москва. При этом Татарстан, который в 2023 году был третьим, в этом отчетном периоде поднялся на вторую строчку. Санкт-Петербург, напротив, уступил одну позицию и оказался на третьем месте. Четвертое и пятое места, как и ранее, сохранили за собой Нижегородская область и Московская область.