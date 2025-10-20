Глава Бурятии высказался о драке школьника и педагога

Глава Бурятии Алексей Цыденов высказался по поводу драки между учителем и учеником, произошедшей в поселке Поселье 17 октября. Напомним, перепалка привела к тому, что школьник получил перелом кисти, а педагога отстранили от работы.
— По видео также видно как ученик бьет по затылку учителя, а потом его душит. Хочу обозначить свою позицию. Чтобы иметь права, надо сначала исполнять свои обязанности. Обязанность ученика — уважать своего учителя. Каким бы ни был учитель — молодым или взрослым, опытным или неопытным — в первую очередь он остается учителем! Уважаемые родители, если вы хотите, чтобы у ваших детей было образование, чтобы в наши школы приходили молодые учителя, — научите детей уважать учителя, — написал Цыденов в сети.
Глава региона подчеркнул, что разбором ситуации займутся не только правоохранители, но и профильные комиссии, включая представителей по делам несовершеннолетних. При этом он особо отметил, что вопросы профессиональной компетенции педагогов должны решаться через администрацию школы или министерство образования.
Напомним, что следователи завели уголовное дело по статье о халатности должностных лиц образовательного учреждения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
