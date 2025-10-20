Глава Бурятии высказался о драке школьника и педагога

— По видео также видно как ученик бьет по затылку учителя, а потом его душит. Хочу обозначить свою позицию. Чтобы иметь права, надо сначала исполнять свои обязанности. Обязанность ученика — уважать своего учителя. Каким бы ни был учитель — молодым или взрослым, опытным или неопытным — в первую очередь он остается учителем! Уважаемые родители, если вы хотите, чтобы у ваших детей было образование, чтобы в наши школы приходили молодые учителя, — научите детей уважать учителя, — написал Цыденов в сети.