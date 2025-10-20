Казахстанцам напомнили об уплате налогов до 28 октября

Авансовые платежи по КПН за октябрь; КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов, выплаченных в сентябре; ИПН с доходов работников, выплаченных в сентябре; ИПН с доходов ИП, применяющего специальный налоговый режим с использованием мобильного приложения, за сентябрь; Единый платеж, социальный налог и социальные отчисления, ОПВ (обязательные пенсионный взносы), ОППВ (пенсионные профессиональные взносы), ОПВР (пенсионные взносы работодателей), отчисления и взносы на ОСМС; Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы.