Казахстанцам напомнили об уплате налогов до 28 октября

К 28 октябрю казахстанцам необходимо уплатить некоторые налоги, напоминает Uchet.kz.

Источник: Курсив

Среди них:

Авансовые платежи по КПН за октябрь; КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов, выплаченных в сентябре; ИПН с доходов работников, выплаченных в сентябре; ИПН с доходов ИП, применяющего специальный налоговый режим с использованием мобильного приложения, за сентябрь; Единый платеж, социальный налог и социальные отчисления, ОПВ (обязательные пенсионный взносы), ОППВ (пенсионные профессиональные взносы), ОПВР (пенсионные взносы работодателей), отчисления и взносы на ОСМС; Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы.

Помимо этого, к 20 октября необходимо уплатить акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, а также суммы косвенных налогов по импортированным товарам в рамках ЕАЭС.