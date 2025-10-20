Ричмонд
Праздничные мероприятия в честь Дня отца прошли в Иркутске

Сами папы приняли участие в праздничных активностях.

Источник: PrimaMedia.ru

IrkutskMedia, 20 октября. В преддверии Дня отца в школах Иркутска прошли разные активности. Праздник был установлен указом президента в 2021 году и направлен на укрепление института семьи и повышение социальной значимости отцовства.

Советники директоров по воспитанию совместно с активистами «Движения первых» организовали творческую мастерскую «Папины руки», дискуссионный клуб «Разговоры по душам», а также присоединились к всероссийской акции «Вместе с папой». Учащиеся, родители и педагоги провели совместные спортивные состязания, мастер-классы и концерты.

В праздничных мероприятиях приняли участие сами отцы: многие из них поделились с учениками своим опытом и профессиональными знаниями на тематических уроках и классных часах. На базе Дома детского творчества № 5 состоялся городской фестиваль-конкурс «Вместе с папой», в рамках которого организовали выставку детских рисунков «Отец — моя гордость» и провели интеллектуальную викторину «Папа, ты знаешь?».

Ранее агентство писало, что 19 октября в Иркутске в Доме молодёжи в честь Дня отца прошел VIII Городской психологический фестиваль «Семейные истории» (12+). В числе организаторов — «Женское движение Единой России», общественные объединения психологов, Совет отцов Иркутской области и другие.

