В Набережных Челнах запустили движение по обновленной Магистральной улице

Там расширили проезжую часть, смонтировали ограждения, обустроили тротуары и заменили бортовой камень.

Магистральную улицу в Набережных Челнах в Республике Татарстан открыли после капитального ремонта, который провели в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в исполнительном комитете города.

В ходе работ специалисты расширили проезжую часть с двух до четырех полос. Также там обустроили новые транспортные развороты и тротуары, заменили бортовой камень, смонтировали дорожные знаки и металлические ограждения.

Напомним, что ранее в Набережных Челнах привели в нормативное состояние улицу Маршала Жукова. Там, в частности, проложили велодорожки и обустроили ливневую канализацию.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.