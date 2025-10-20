В кубанском городе Ейске открыли школу по уходу за пожилыми родственниками

Школу по уходу за пожилыми родственниками открыли на базе Ейского комплексного центра социального обслуживания населения в Краснодарском крае в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Ейского муниципального района.
«Мы понимаем, насколько важно каждому человеку иметь необходимые знания и умения, чтобы обеспечить своим близким качественный уход. Именно поэтому мы создали школу, где каждый сможет приобрести полезные навыки и повысить свою компетентность в области ухода за пожилыми людьми», — отметили в центре соцобслуживания населения.
На занятиях в школе специалисты продемонстрируют, как правильно заботиться о пожилом родственнике с учетом индивидуальных особенностей каждого. Также они расскажут о возрастных изменениях организма, особенностях питания и гигиены, профилактике осложнений у лежачих пациентов и многом другом.
Занятия в школе бесплатные. Записаться на них можно лично, обратившись по адресу: улица Коммунаров, 4 (кабинет № 9). Также можно позвонить по телефону: 2−16−63.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.