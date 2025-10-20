Ричмонд
В Няндоме Архангельской области облагородили территорию по улице Ленина

Возле центра культуры и спорта проложили сеть пешеходных дорожек, обустроили сезонную площадку и установили скамейки.

Общественное пространство, расположенное рядом с центром культуры и спорта по улице Ленина в Няндоме, благоустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

Специалисты проложили там сеть пешеходных дорожек и обустроили сезонную площадку. Также они установили скамейки и урны, смонтировали систему освещения.

«Работы по благоустройству пространства у центра культуры и спорта в Няндоме стартовали в мае и к настоящему моменту завершены. Ранее по госпрограмме “Комплексное развитие сельских территорий” капитально отремонтировали само учреждение, а в этом году современной и комфортной стала и прилегающая территория», — подчеркнул министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Дмитрий Поташев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.