В Няндоме Архангельской области облагородили территорию по улице Ленина

«Работы по благоустройству пространства у центра культуры и спорта в Няндоме стартовали в мае и к настоящему моменту завершены. Ранее по госпрограмме “Комплексное развитие сельских территорий” капитально отремонтировали само учреждение, а в этом году современной и комфортной стала и прилегающая территория», — подчеркнул министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Дмитрий Поташев.