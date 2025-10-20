В Новосибирске предложили способ предотвращения переломов при остеопорозе

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. ДНК-аптамеры — небольшие синтетические ДНК, способные специфично связываться с определенными молекулами-мишенями, предложили использовать для таргетной терапии остеопороза ученые в Новосибирске. Об этом сообщил ТАСС врач-ревматолог НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ), кандидат медицинских наук Виталий Омельченко.
Он подчеркнул, что остеопороз — заболевание скелета, характеризующееся высоким риском переломов — сейчас приобрело форму «молчаливой пандемии», поскольку до определенного момента, а именно перелома кости, болезнь себя никак не проявляет. Распространенность остеопороза достигает 34% среди женщин и 27% среди мужчин в возрасте 50 лет и старше. По словам Омельченко, цель терапии остеопороза заключается в том, что предотвратить переломы за счет увеличения костной плотности.
«Аптамеры — это разновидность терапевтических нуклеиновых кислот, одноцепочечные ДНК или РНК, которые складываются в трехмерную структуру, активно и прочно связываются с конкретными мишенями. Они стабильны, воспроизводимы, не требуют холодовой цепи, обладают низкой иммуногенностью. Целью нашего исследования было изучение потенциала ДНК-аптамеров в качестве таргетных ингибиторов белков Diсkkopf-1 и склеростина, участвующих в патогенезе остеопороза», — сказал он.
В норме костная ткань постоянно обновляется за счет совместного действия двух видов клеток — остеокластов, разрушающих костную ткань, и остеобластов, которые нарабатывают новую кость. При остеопорозе этот баланс смещается в сторону разрушения кости. Ученые изучали влияние аптамеров на оба типа клеток, участвующих в метаболизме костной ткани. Результаты показали, что аптамеры не токсичны по отношению к костным клеткам. Кроме того, было показано влияние аптамеров на экспрессию белков, участвующих в образовании и разрушении кости. Исследование проводилось в сотрудничестве с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, где были созданы серии новых аптамеров. Работа поддержана совместным грантом РНФ и правительства Новосибирской области. В дальнейшем ученые планируют более детально изучить таргетные взаимодействия аптамеров с ключевыми белками, определяющими метаболизм костной ткани, и провести эксперименты на животных моделях.
20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. Эта дата была установлена Всемирной организацией здравоохранения с целью повысить осведомленность о профилактике, диагностике и лечении остеопороза и других заболеваний костей.