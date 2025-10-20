В Новосибирске предложили способ предотвращения переломов при остеопорозе

В норме костная ткань постоянно обновляется за счет совместного действия двух видов клеток — остеокластов, разрушающих костную ткань, и остеобластов, которые нарабатывают новую кость. При остеопорозе этот баланс смещается в сторону разрушения кости. Ученые изучали влияние аптамеров на оба типа клеток, участвующих в метаболизме костной ткани. Результаты показали, что аптамеры не токсичны по отношению к костным клеткам. Кроме того, было показано влияние аптамеров на экспрессию белков, участвующих в образовании и разрушении кости. Исследование проводилось в сотрудничестве с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, где были созданы серии новых аптамеров. Работа поддержана совместным грантом РНФ и правительства Новосибирской области. В дальнейшем ученые планируют более детально изучить таргетные взаимодействия аптамеров с ключевыми белками, определяющими метаболизм костной ткани, и провести эксперименты на животных моделях.