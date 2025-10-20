В поселке Ванино Хабаровского края открыли модельную библиотеку

Центральную библиотеку в поселке Ванино Хабаровского края модернизировали по модельному стандарту при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
Специалисты отремонтировали внутренние помещения и оснастили их новой мебелью и современным оборудованием. Учреждение разделили на функциональные зоны, где, например, можно поработать за компьютером. Также посетители получили доступ к бесплатному Wi-Fi и электронным библиотекам.
Книжный фонд пополнили более 1,5 тыс. изданий. Среди них — детская художественная литература и познавательные энциклопедии. Кроме того, в библиотеке обустроили гостиную, в которой собраны книги об истории и культуре края.
«Библиотека преобразовалась в многофункциональный центр, там появилась возможность проводить мероприятия районного масштаба — от литературных вечеров и конкурсов до кинопоказов и тематических обсуждений. А использование мультимедийных технологий и игровых форматов позволит завоевать сердца новых читателей», — отметила руководитель Централизованной библиотечной системы Ванинского района Анна Твердохлеб.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.