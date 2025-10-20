В Подмосковье обновят отделение Серпуховского родильного дома

Послеродовое отделение Серпуховского родильного дома начали реконструировать в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Специалистам предстоит заменить двери в здании, покрасить стены и привести в порядок напольное покрытие. Эти работы должны завершить до 15 ноября. На время капремонта пациенток разместили на четвертом этаже учреждения.
В будущем в родильном доме собираются модернизировать палаты. В каждой из них планируют оборудовать душ и туалет.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.