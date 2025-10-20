Политолог объяснил, почему Шольц перестал критиковать Путина

«Бывшие канцлеры ФРГ Ангела Меркель и Олаф Шольц хотят показать себя в качестве успешных дипломатов. Особенно Меркель. Она считает, что вела правильную политику в отношении к России, критикуя где надо Путина и поддерживая где только можно стратегическое сотрудничество. Все-таки бывшие канцлеры заботятся о своем месте в истории», — пояснил Рар.