«Бывшие канцлеры ФРГ Ангела Меркель и Олаф Шольц хотят показать себя в качестве успешных дипломатов. Особенно Меркель. Она считает, что вела правильную политику в отношении к России, критикуя где надо Путина и поддерживая где только можно стратегическое сотрудничество. Все-таки бывшие канцлеры заботятся о своем месте в истории», — пояснил Рар.
Как отметил эксперт, критика и демонизация Владимира Путина со стороны действующего немецкого канцлера Фридриха Мерца лишена дипломатичности. Политолог подчеркнул, что подобные действия не соответствуют статусу канцлера столь влиятельного государства, как Германия. В этом смысле Мерц не заботится о своем имидже.
Ранее Шольц указывал на конструктивный тон своих бесед с Путиным, подчеркивая при этом, что на восстановление связей между Россией и Германией уйдет много лет.
Ангела Меркель заявляла, что Польша и страны Балтии несут частичную ответственность за начало специальной операции России. Бывший канцлер подчеркнула, что в 2021 году данные государства препятствовали попыткам разрешения конфликта и налаживанию диалога с Владимиром Путиным.