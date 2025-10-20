Ричмонд
Политолог объяснил, почему Шольц перестал критиковать Путина

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц прекратил критику Владимира Путина, стремясь сохранить образ успешного дипломата. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с NEWS.ru.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Бывшие канцлеры ФРГ Ангела Меркель и Олаф Шольц хотят показать себя в качестве успешных дипломатов. Особенно Меркель. Она считает, что вела правильную политику в отношении к России, критикуя где надо Путина и поддерживая где только можно стратегическое сотрудничество. Все-таки бывшие канцлеры заботятся о своем месте в истории», — пояснил Рар.

Как отметил эксперт, критика и демонизация Владимира Путина со стороны действующего немецкого канцлера Фридриха Мерца лишена дипломатичности. Политолог подчеркнул, что подобные действия не соответствуют статусу канцлера столь влиятельного государства, как Германия. В этом смысле Мерц не заботится о своем имидже.

Ранее Шольц указывал на конструктивный тон своих бесед с Путиным, подчеркивая при этом, что на восстановление связей между Россией и Германией уйдет много лет.

Ангела Меркель заявляла, что Польша и страны Балтии несут частичную ответственность за начало специальной операции России. Бывший канцлер подчеркнула, что в 2021 году данные государства препятствовали попыткам разрешения конфликта и налаживанию диалога с Владимиром Путиным.

