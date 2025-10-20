Ричмонд
День отца и День рождения Хабаровского края отметили в воскресенье на набережной

Организаторы решили не мелочиться и одним концертом отметить сразу два праздника: в это воскресенье в России отмечали День отца, а уже в понедельник Хабаровский край перешагнул 87-летний рубеж своего существования как административной единицы.

62

Несмотря на довольно прохладную погоду, в зрителях недостатка не было, тем более что можно было поучаствовать в различных активностях, устроенных организаторами. На сцене пели, плясали, свое мастерство продемонстрировали бойцы спецназа, принимавшие участие в СВО, а завершилось представление песнями от ансамбля регионального пограничного управления ФСБ России.

Особенно зрителей впечатлил теперь уже международный хит «Матушка-земля», кто-то даже подпевал и пританцовывал. Смотрим фотографии с праздника и завидуем тем, кто не побоялся октябрьской прохлады и лично пришел отпраздновать на набережную.