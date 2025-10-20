День отца и День рождения Хабаровского края отметили в воскресенье на набережной

Несмотря на довольно прохладную погоду, в зрителях недостатка не было, тем более что можно было поучаствовать в различных активностях, устроенных организаторами. На сцене пели, плясали, свое мастерство продемонстрировали бойцы спецназа, принимавшие участие в СВО, а завершилось представление песнями от ансамбля регионального пограничного управления ФСБ России.