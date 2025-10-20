Работу автомойки в Нижнем Новгороде приостановили из-за жалоб на шум

Автомойка находится на улице Норильской, 6а в Ленинском районе. На шум от ее работы в ночное время пожаловался житель дома № 8. Специалисты ведомства и суд подтвердили, что уровень шума действительно превышает допустимые нормы. Кроме того, предприниматель не разработал проект санитарно-защитной зоны объекта.