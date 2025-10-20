Ричмонд
В Татарстане завершили реконструкцию участка трассы Нурлат — Кузайкино

Работы провели на отрезке длиной 2,2 км.

Участок автодороги Нурлат — Кузайкино в Республике Татарстан реконструировали в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Протяженность обновленного отрезка составляет 2,2 км. Там специалисты сняли старый асфальт, обустроили основание проезжей части и смонтировали водоотводные трубы, чтобы предотвратить размывание трассы. После этого мастера уложили новое дорожное покрытие. При этом в работах они использовали современные технологии, что позволит увеличить прочность и долговечность данного участка трассы.

Отремонтированный отрезок обеспечивает транспортную доступность для жителей сел Бурметьево и Богдашкино. Также по нему можно добраться до местных сельскохозяйственных предприятий.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

