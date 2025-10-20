«Активные граждане» выберут имя для дельфиненка из «Москвариума» на ВДНХ

Голосование за имя для детеныша дельфина породы черноморская афалина из «Москвариума» на ВДНХ началось на сайте проекта «Активный гражданин». Развитие электронных сервисов отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
Для новорожденного краснокнижного дельфина специалисты «Москвариума» предложили пять вариантов имени. В их числе Скай, что переводится как «небо», Каспер — «хранитель сокровищ», Сильвер — «серебряный». Также можно выбрать вариант Флиппи, символизирующий активный и своенравный характер, или же Мотя, характеризующий добродушный и спокойный нрав.
Москвичи старше 14 лет смогут проголосовать за понравившуюся идею на сайте проекта «Активный гражданин». Кроме того, присоединиться к выбору имени для дельфиненка могут и юные жители столицы. Для них доступно голосование на платформе «Активный гражданин — детям».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.