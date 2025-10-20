В Ростовской области объяснили перебои на АЗС, ситуация стабилизировалась

Ситуация с топливом в Ростовской области к этому моменту стабилизировалась. Бензин и дизель должны реализовать на всех АЗС. Эту информацию «КП — Ростов-на-Дону» подтвердили в министерстве промышленности и энергетики региона.
По информации министерства, временные перебои на некоторых автозаправочных станциях были связаны с затруднениями в логистике, а также с повышенным спросом — свой транспорт активно заправляли следующие транзитом водители и аграрии.
Что касается ценников, то на них оказали влияние ставки акцизов и повышение стоимости логистики.
Напомним, немного ранее этой осенью донские власти сообщали о трудностях с бензином на севере области, но при этом отмечали штатную работу крупных автозаправочных станций. Тогда же подчеркивалось, что топлива на Дону достаточно.
