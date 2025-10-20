Ричмонд
В Самаре провели технический пуск нового фонтана в парке Победы

Новый фонтан скоро появится в Самаре.

Источник: администрация Самары

В Самаре провели технический пуск нового фонтана в парке Победы. Кадрами поделилась мэрия. На них видно, что фонтан на водоеме работает.

Напомним, что новый фонтан в парке Победы строят в форме адмиралтейской звезды. Власти обещали, что он будет пешеходным и полностью безопасным в том числе для детей.

Полностью завершить работы до окончания работы фонтанов выполнить не успели: фонтаны в Самаре начали готовить к зиме с 1 октября. Но власти планировали провести технический пуск фонтана в парке Победы. А уже в следующем сезоне он начнет работать на полную мощность и радовать горожан.