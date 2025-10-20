В Самаре провели технический пуск нового фонтана в парке Победы

Полностью завершить работы до окончания работы фонтанов выполнить не успели: фонтаны в Самаре начали готовить к зиме с 1 октября. Но власти планировали провести технический пуск фонтана в парке Победы. А уже в следующем сезоне он начнет работать на полную мощность и радовать горожан.