В Самаре провели технический пуск нового фонтана в парке Победы. Кадрами поделилась мэрия. На них видно, что фонтан на водоеме работает.
Напомним, что новый фонтан в парке Победы строят в форме адмиралтейской звезды. Власти обещали, что он будет пешеходным и полностью безопасным в том числе для детей.
Полностью завершить работы до окончания работы фонтанов выполнить не успели: фонтаны в Самаре начали готовить к зиме с 1 октября. Но власти планировали провести технический пуск фонтана в парке Победы. А уже в следующем сезоне он начнет работать на полную мощность и радовать горожан.