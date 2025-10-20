В Нижегородской области выбрали лучшего учителя агротехклассов

«Проведение подобных конкурсов дает стимул для развития как самим учителям агротехклассов, так и школьникам, которые вдохновляются своими наставниками, стараются помогать им в подготовке и защите проектов. Важно, что состязание предусматривает взаимодействие педагогов с представителями опорных предприятий и другими крупными работодателями в агропромышленной сфере. Они очень заинтересованы в высококвалифицированных кадрах, которых в нашем регионе готовят, начиная еще со школы», — рассказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.