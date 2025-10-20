В Нижегородской области выбрали лучшего учителя агротехклассов

Педагог по физике в средней школе № 10 города Володарска Анна Волокушина стала победителем регионального конкурса «Мичуринский учитель» в Нижегородской области. Состязание организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе правительства региона.
В общей сложности в конкурсе приняли участие 33 педагога, 9 из которых вышли в финал. В нем за короткое время учителя должны были презентовать свои образовательные разработки по обучению ребят из профильных агротехнологических классов. Анна Волокушина представила проект, который рассчитан на раннюю профессиональную ориентацию школьников.
«Мы проводим совместные занятия и лабораторные исследования со специалистами нашей птицефабрики, изучаем предмет физики с точки зрения развития агропромышленного комплекса», — подчеркнула победительница конкурса.
В результате Анна Волокушина получила приз в размере 40 тыс. рублей на реализацию своей разработки. А второе и третье места заняли учителя начальных классов: Елена Карпова из Спасской средней школы и Юлия Арнаутова из Леньковской основной школы. Их награда составила 30 тыс. рублей.
«Проведение подобных конкурсов дает стимул для развития как самим учителям агротехклассов, так и школьникам, которые вдохновляются своими наставниками, стараются помогать им в подготовке и защите проектов. Важно, что состязание предусматривает взаимодействие педагогов с представителями опорных предприятий и другими крупными работодателями в агропромышленной сфере. Они очень заинтересованы в высококвалифицированных кадрах, которых в нашем регионе готовят, начиная еще со школы», — рассказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.